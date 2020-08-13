ТУРЦИЯ
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Всемирный банк: Турция преодолела последствия пандемии COVID-19
Несмотря на изначально быстрое распространение СOVID-19 в Турции, по сравнению с другими странами, ей относительно быстро удалось взять под контроль вирус и его неблагоприятные последствия, отмечается в докладе Всемирного банка
Всемирный банк: Турция преодолела последствия пандемии COVID-19
Фото: Reuters / Others
13 августа 2020 г.

Турция взяла под контроль распространение коронавируса быстрее, чем другие страны, сообщается в докладе Всемирного банка по Турции за август 2020 года под названием «Настройка парусов».

В отчете ВБ дается оценка текущим экономическим событиям в стране и представлен анализ экономических ожиданий.

«Несмотря на изначально быстрое распространение СOVID-19 в Турции, по сравнению с другими государствами, ей относительно быстро удалось взять под контроль вирус и его неблагоприятные последствия», - указал ВБ.

Директор Всемирного банка по Турции Огюст Куаме также отметил, что «меры, принятые в рамках быстрой и всесторонней политики против пандемии, помогли смягчить наихудшие последствия эпидемии».

Ранее Atlantic Council Global Energy Сenter опубликовал доклад бывшего американского дипломата и старшего научного сотрудника Мэтью Брайза, в котором отмечалось, что медицинские учреждения Турции, в отличие от США, Испании и Италии, не были перегружены пациентами с COVID-19. Кроме того, согласно докладу, экономика страны избежала разрушительных потерь, фиксируемых в Соединенных Штатах и в большинстве государств Европы.

Согласно данным на 12 августа, в Турции зафиксировано 1212 новых случаев инфицирования коронавирусом. 934 пациента выздоровели, 18 – скончались.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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