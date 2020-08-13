ПОЛИТИКА
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Женщины Беларуси выстраиваются в «цепи солидарности»
По всей Беларуси проходят протесты против насилия силовиков. Женщины в белом и с цветами в руках выстраиваются вдоль основных улиц своих городов в живые цепи. Накануне в Минске они вышли босиком. Участницы акций солидарности призывают освободить задержанных и остановить насилие и жестокость правоохранителей. #Беларусь #Минск #протесты #противостояния #акциясолидарности #мирныйпротест #цветы
ergfe / Others
13 августа 2020 г.
Истории
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