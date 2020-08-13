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Число малых и средних предприятий в РФ сократилось почти на полмиллиона
По состоянию на 10 августа 2020 года число субъектов малого и среднего бизнеса составило 5,6 млн. Еще месяцем ранее показатель был на уровне 6,05 млн
Число малых и средних предприятий в РФ сократилось почти на полмиллиона
Фото: ТАСС / Others
13 августа 2020 г.

Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или на 461 900, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС).

По состоянию на 10 августа 2020 года число субъектов малого и среднего бизнеса составило 5,6 миллиона. Еще 10 июля показатель был на уровне 6,05 миллиона.

Из 5,6 миллиона существующих в стране предприятий малого и среднего бизнеса 3,3 миллиона составляют ИП, остальные 2,3 миллиона - это юридические лица. Число ИП за указанный период сократилось на 214 300, число юрлиц - на 247 500.

При этом количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, выросло за отчетный период на 251 000 - до 15,52 миллиона человек.

Самое большое сокращение зафиксировано среди микропредприятий (годовая выручка до 120 миллионов рублей) - на 459 700. Еще на 3400 уменьшилось число малых предприятий. Количество же средних компаний (годовая выручка до 2 миллиардов рублей) увеличилось впервые за два года на 497 — до 17 562.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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