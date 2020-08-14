Освобожденные из СИЗО протестующие говорят о жестокости белорусских силовиков

Из белорусских СИЗО начали выпускать участников протестов. Одни выходят сами, за кем-то приезжает карета скорой. У ворот изоляторов задержанных накануне ждут родные и близкие. Освобожденные жалуются на жестокость и насилие со стороны силовиков и нечеловеческие условия в камерах. #Беларусь #СИЗО #избиения