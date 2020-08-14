Износ коммунальной инфраструктуры России, построенной большей частью еще в советское время, достиг предела. Даже правительство не скрывает пессимизма: срочно нуждаются в замене 50 тысяч километров тепловых сетей и 252 тысячи километров водопроводов. И это не считая водозаборов, котельных, подстанций, канализационных коллекторов… Требуется, по самым скромным подсчетам, более 4 триллионов рублей – больше, чем государство тратит на всю национальную оборону.

Только вот если этих денег как можно быстрее не изыскать, скоро и оборонять будет нечего. Все пойдет прахом…

Вечная мерзлота и человеческий фактор

Нынешнее лето в России оказалось катастрофическим для инфраструктуры, которая была построена еще в советское время. И, пожалуй, самыми резонансными стали разливы нефтепродуктов в Красноярском крае и Московской области.

29 мая инцидент произошел на территории Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель»). Из поврежденного резервуара в почву и близлежащие реки вылилось более 20 тысяч тонн солярки, общая площадь загрязнения составила 18 гектаров. Экологический ущерб, по оценкам Росприроднадзора, превысил 148 млрд рублей.

А вот в результате аварии на Химкинском водохранилище в Подмосковье оказалось загрязнено нефтепродуктами 3 гектара почв и поверхностных вод. Правда, объем вылившегося топлива ни Росприроднадзор, ни природоохранная прокуратура не назвали.

Причина аварии в Норильске, по мнению экологов, – это таяние вечной мерзлоты, в результате которой внезапно просела одна из опор топливного резервуара. Естественно, не стоит забывать и про «человеческий фактор»: своевременно не проводились технические обследования, а затем истинные масштабы бедствия скрывали от высшего руководства страны.

Причинами же разлива в Химкинском водохранилище, вероятнее всего, стали нарушения при эксплуатации коллектора ливневой канализации МУП «Химводосток». На коллекторе отсутствуют очистные сооружения, еще два года назад суд обязал администрацию Химок установить их. Но, как часто бывает в России, всем оказалось наплевать. Пока не рвануло…

Города изнывают от жажды

Климатические катаклизмы нынешнего года (весенние заморозки, затем летняя жара и засуха вкупе с градобоем и подтоплениями) привели к целой серии коммунальных катастроф в городах и селах Юга России и Кавказа. Большинство из них вызвали перебои с питьевой водой.

Взять хотя бы Ингушетию, где разводящие сети в населенных пунктах изношены на две трети, а качественной питьевой водой обеспечены менее 80% населения. Последние два месяца критические перебои были в городах Назрань и Карабулак и селах Малогобекского района: в кранах нет воды вообще, МЧС пришлось обеспечивать людям подвоз воды.Причина – изношенность Гамурзиевской водонасосной станции, а также разводящих сетей в населенных пунктах. Ситуация так тяжела, что ее пришлось экстренно брать под контроль полпреду президента в СКФО Юрию Чайке.

Власти Ингушетии оценили необходимые инвестиции в «водную» отрасль региона в 27 млрд рублей, из которых 19 млрд нужно потратить на строительство новых очистных сооружений канализации и прокладку сетей. Причем если модернизацию не начать уже в этом году, будущим летом без воды может остаться уже вся республика.

Краснодарский край, расположенный на побережье Черного моря и по территории которого протекает более сотни рек, также испытывает колоссальные проблемы с обеспечением питьевой водой. С конца июля в нескольких городах (в том числе в Геленджике и Новороссийске) вода подается по жесткому графику, причем в некоторых микрорайонах – не более чем на полтора-два часа в сутки. Да и то ранним утром.

На этом фоне еще происходят аварии, в результате которых жители остаются вообще без воды. Причины, как признают власти Кубани, такие же, как и в Ингушетии: критический износ (более 70%) водозаборов, магистральных водоводов, насосных станций, резервуаров чистой воды, разводящих сетей. Решить проблему, как и в Ингушетии, даже сверхбогатая Кубань самостоятельно не в состоянии и просит помощи Москвы.

В Ставропольском крае не имеют доступа к качественному централизованному водоснабжению почти 350 тысяч человек. Это около сотни населенных пунктов в нескольких округах. Причем зачастую это села, которые расположены неподалеку от главных источников питьевой воды – Сенгилеевского и Новотроицкого водохранилищ.

В ходе недавней инвентаризации сетей и объектов водоподготовки был выявлен не только огромный физический износ сетей (более 80% в среднем по Ставрополью, а по отдельным муниципалитетам 100%), но также множество бесхозяйных объектов водоснабжения. То есть они ни на чьем балансе не стоят, а значит, никто их в надлежащем состоянии не поддерживает.

Сидящие в темноте

Жара и засуха в России привели не только к перебоям с водоснабжением, но и к блэкаутам. Изношенные электросети и подстанции просто не справляются с растущей нагрузкой, когда одновременно тысячи жителей пользуются кондиционерами, увлажнителями воздуха и вентиляторами. Только за последние недели масштабные отключения электричества произошли в нескольких региональных столицах – Краснодаре (без света сидели более 40 тысяч человек), Вологде, Оренбурге, Абакане…

Причинами блэкаутов является не только высокий износ сетей, но также и катастрофическая нехватка генерирующих мощностей. Даже Краснодарский край, считающийся одним из самых передовых регионов России, обеспечен собственной электроэнергией лишь на треть.

Лишь на две трети снабжен собственной электроэнергией Дагестан, который не так давно, в советское время, был энергодостаточным, а сейчас обеспечивается перетоками из Ставропольского края и Азербайджана.

Есть несколько инвестпроектов по наращиванию генерации на Юге России, но все они вызывают много вопросов. Так, скажем, еще в прошлом году власти Кубани заключили соглашение с инвестором на строительство Ударной ТЭС в Крымском районе, однако сроки ее сдачи уже сдвинуты до 2023 года. А строительство Адыгейской ГЭС на реке Кубань стоимостью порядка 7,5 млрд рублей, которая должна была обеспечить электроэнергией сразу два региона – Краснодарский край и Адыгею – вообще застопорилось, что были вынуждены нехотя признать власти.

У Москвы нет денег или понимания?

Можно еще долго перечислять города, в которых рано или поздно (скорее, рано) произойдут коммунальные катастрофы. Уже в 2005 году Росстрой оценивал степень износа основных фондов в ЖКХ в регионах страны от 65% до 70%, а долю полностью отслуживших свой срок коммунальных объектов в 25%. С тех пор подобная инвентаризация не проводилась ни разу, и понятно, насколько вырос износ инфраструктуры, построенной еще в советские годы, за последние 15 лет.

Очевидно, что износ инфраструктуры – это один из главных факторов, ограничивающих социально-экономическое развитие России. При этом вопросы инфраструктурной модернизации распылены между несколькими федеральными проектами, среди которых «Чистая вода» и «ЖКХ и городская среда». Еще одна госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», в которую тоже должны быть включены пункты по модернизации ЖКХ на селе, лишь в стадии разработки.

То есть Кремль почему-то эту проблему кричащей не признает. Или просто не имеет ресурсов, чтобы ее решить.

Ведь госпрограммы нужно наполнять деньгами. А на то, чтобы обновить все советские электросети, котельные, газопроводы и ливневки, нужны астрономические суммы. Так, судя по заявлению замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, только на полную замену устаревших сетей требуется 4 трлн рублей.

Но бесконечно Москва закрывать глаза на эту проблему не сможет. Таяние вечной мерзлоты в Сибири и Арктике, жара и засуха на Юге России, обмеление рек на Урале и в Поволжье – реалии сегодняшнего дня. А значит нас ждут новые блэкауты, разрывы водоводов и взрывы газа.