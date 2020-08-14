В турецкую Анталью за первые три дня после запуска чартерных рейсов из России прилетели более 63 тысяч туристов.

Только за один день, минувший понедельник 10 августа, в «курортную столицу» Турции было осуществлено 80 перелетов в РФ – это около 23 тысяч путешественников.

Губернатор Антальи Эрсин Языджы заявил, что за два дня (11-12 августа) регион принял около 40 тысяч россиян. По его словам, 11 августа прибыло 22 тысячи российских туристов, а в среду - 17,5 тысяч человек. «Среднее количество туристов, прибывающих в Анталью, выросло с 10 до 35 тысяч за счет запуска чартеров из России. Надеюсь, что в ближайшее время приедут гости из Германии, и туризм значительно оживится», - отметил Языджы.

Губернатор заверил, что Анталья - сегодня один из самых безопасных курортов, т. к. здесь соблюдаются все необходимые меры безопасности. Туристам не стоит опасаться отдыха на турецком побережье, поскольку, согласно статистике, в регионе фиксируется наименьшее число инфицированных коронавирусом в стране, подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе заявила, что Турция в нынешнем году продолжит оставаться ведущим направлением для отдыха у россиян. По ее словам, все первые чартеры в Анталью заполнены, туроператоры говорят о высоком спросе на Турцию.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. Первыми были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа стартовали регулярные и чартерные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум.

Турпоток из России в Турцию в 2019 году составил около 7 миллионов человек. В минувшем году россияне заняли одно из первых мест по посещаемости Турции.