Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность интенсивностью поставок грузов военного назначения из РФ в Армению, сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, перевезенных сразу после недавних боестолкновений из России в Армению с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Ирана, составил свыше 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка - прояснить этот вопрос.

Президент Азербайджана также проинформировал Путина, что Баку рассматривает действия Еревана 12-16 июля с. г. в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы как провокацию. Он напомнил, что в результате очередного акта агрессии погибли военнослужащие ВС Азербайджана и одно гражданское лицо. В ходе артиллерийского обстрела приграничных сел и населенных пунктов, по его словам, многие дома были разрушены и пришли в непригодное состояние. Основной целью этого военного нападения Еревана было «вовлечение третьих сторон в армяно-азербайджанский конфликт», отметил Алиев.

Интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения с 17 июля по настоящее время вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у общественности страны, добавил глава Азербайджана.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, выразив взаимное намерение еще больше укреплять азербайджано-российское партнерство во всех сферах.

Вместе с тем, 12 августа в Азербайджан прибыли министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и члены военного руководства страны - начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующие Сухопутными войсками, ВВС, ВМС и другие высокопоставленные лица. 13 августа делегацию принял Ильхам Алиев.

Визит представителей военного руководства Турции был совершен в рамках Дня высокопоставленных наблюдателей совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.