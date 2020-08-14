Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, в то время как ее отец заработал только 4,3 миллиона рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте правительства региона.

Согласно документу, у губернатора в собственности нет ни квартиры, ни автомобиля. В пользовании главы Рязанской области - квартира площадью 205,1 кв.м.

Жена Любимова в прошлом году году задекларировала доход в 1,845 миллиона рублей. Помимо общей с супругом квартиры, у нее в индивидуальной собственности жилая площадь в 92 кв. м., доля в квартире площадью 70,6 квадратного метра и машина Audi Q7.

Их дочь, кроме общей с родителями квартиры, владеет еще двумя отдельными - площадью 92 и 127,7 кв.м. При этом автомобиля у девушки нет.

По словам пресс-секретаря губернатора рязанской области Дениса Арапова, которые приводит «Интерфакс», годовой доход несовершеннолетней дочери главы региона сложился из средств, полученных от продажи принадлежащей ей недвижимости.