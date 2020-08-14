По всей Беларуси уже несколько дней подряд продолжаются массовые уличные протесты и политические забастовки. Люди недовольны результатами недавних президентских выборов, на которых официально победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Пользователи социальных сетей массово делятся фотографиями и видео, чтобы привлечь внимание к происходящему в стране как можно большей аудитории во всем мире.

Слова солидарности с протестующими выразили многие российские знаменитости, в том числе журналист Юрий Дудь, телеведущий Иван Ургант, музыкант Noize MC, солист группы БИ-2 Лева и др. Не остались равнодушными к происходящему и на Западе.

Один из постов в Twitter привлек внимание основателя компании Tesla миллиардера Илона Маска. Он спросил, чем может помочь белорусам, и выразил свое сожаление в связи с тем, что происходит в их стране. «Что мы можем сделать, чтобы помочь?» - написал предприниматель.

Слова поддержки белорусскому народу выразил также музыкант и актер Джаред Лето. «Мы с тобой, Беларусь», - написал он в сторис в Instagram, выложив несколько фотографий с акций протеста, а позже опубликовал еще и аналогичный пост.

В 2013 году во время революции Достоинства в Украине Лето озвучил слова поддержки прямо со сцены на церемонии вручения «Оскар». Позже, впечатленный событиями Майдана, музыкант даже посетил страну.

А голливудский актер Марк Руффало, известный игрой «Халка», призвал белорусов подать американцам пример свержения диктаторов.

14 августа в Минске огласили итоговые результаты голосования на президентских выборах 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,12%.

Тысячи протестующих в пятницу вечером собираются в Минске на площади Независимости у Дома правительства. Протестующие требуют отставки Лукашенко и новых выборов президента страны.