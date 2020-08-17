ПОЛИТИКА
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Художница из Бейрута выставит свою картину на аукцион, чтобы помочь пострадавшим при взрыве
Фатима Диа - ливанская художница-самоучка. В память о жертвах взрыва в Бейруте она написала картину «Восходящие ангелы», которая моментально стала вирусной в соцсетях. Теперь художница продаст полотно на аукционе, чтобы помочь пострадавшим в трагедии. #Бейрут #взрыв #картина
Художница из Бейрута выставит свою картину на аукцион, чтобы помочь пострадавшим при взрыве / Others
17 августа 2020 г.
Истории
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