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Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых и азиатов
Для большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с афроамериканцами с такими же достижениями,  говорится в заявлении Минюста США
Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых и азиатов
Фото: Reuters / Others
14 августа 2020 г.

Министерство юстиции США выявило «незаконную дискриминацию американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов» после завершения двухлетнего расследования в отношении Йельского университета, сообщает 360TV.Ru cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», - говорится в официальном документе.

Расследование Минюста началось в сентябре 2018 года после того, как поступили жалобы от нескольких азиатско-американских организаций. По их утверждениям, три престижных вуза Лиги плюща - Йельский и Брауновский университеты, а также Дартмутский колледж - предъявляли к студентам азиатского происхождения более высокие требования в пользу студентов-афроамериканцев.

По итогам расследования, ведомство призвало Йельский университет «не использовать расу или национальное происхождение во время предстоящего цикла приема на бакалавриат 2020–2021 годов». В случае если вуз захочет учитывать расу или национальность будущих студентов, он должен будет предварительно предоставить план по расовым квотам Минюсту. Претензии к Брауну и Дартмуту не рассматривались из-за недостатка доказательств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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