Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии 2020 года выросли на 33% и превысили 1 миллиард рублей, пишет «Лента.Ру», ссылась на отчет компании.

Издание отмечает, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и его заместители увеличили свои доходы за счет заработной платы, премий и других вознаграждений. Всего за первые полгода на их выплату пришлось 1,055 миллиарда рублей.

В то же время, как отмечает «Лента.Ру», по итогам первого квартала компания получила рекордный за шесть лет убыток - более чем в 100 миллиардов рублей. На этом фоне во втором квартале «Газпром», возможно, ухудшит показатели, так как цены на газ продолжили снижаться, а объемы поставок резко сократились.