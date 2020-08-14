БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Доходы членов правления «Газпрома» превысили миллиард рублей
Члены правления газового гиганта России увеличили свои доходы в первом полугодии 2020 года на 33% за счет заработной платы, премий и других вознаграждений
Доходы членов правления «Газпрома» превысили миллиард рублей
Алексей Миллер – один из самых высокооплачиваемых российских менеджеров, председатель правления ОАО «Газпром» / Others
14 августа 2020 г.

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии 2020 года выросли на 33% и превысили 1 миллиард рублей, пишет «Лента.Ру», ссылась на отчет компании.

Издание отмечает, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и его заместители увеличили свои доходы за счет заработной платы, премий и других вознаграждений. Всего за первые полгода на их выплату пришлось 1,055 миллиарда рублей.

В то же время, как отмечает «Лента.Ру», по итогам первого квартала компания получила рекордный за шесть лет убыток - более чем в 100 миллиардов рублей. На этом фоне во втором квартале «Газпром», возможно, ухудшит показатели, так как цены на газ продолжили снижаться, а объемы поставок резко сократились.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us