Президент США Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон, передает Reuters.

Трамп отметил, что за уикенд была проделана серьезная работа.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хороший шанс», – заявил он.

По словам Трампа, в разговоре с Путиным будут затронуты уступки, включая «землю» и «электростанции». BBC уточняет, что речь идtт о Запорожской АЭС, находящейся на территории, контролируемой российскими войсками.

«Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», – добавил американский президент.

Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф ранее заявил, что переговоры между США и Россией, посвященные возможному мирному урегулированию, могут состояться на этой неделе.

16 марта Уиткофф сообщил, что на встрече с российскими официальными лицами в Москве обсуждалось перемирие. Он назвал переговоры «позитивными» и отметил сближение позиций Москвы и Вашингтона.

Ранее Украина поддержала американскую инициативу о 30-дневном перемирии с возможностью продления. Путин не отверг эту идею, но заявил, что «есть нюансы», связанные с требованиями Москвы.

На данный момент никакие договоренности не достигнуты, боевые действия продолжаются. В Киеве обвиняют Москву в нежелании идти на мирное урегулирование.