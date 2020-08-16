В Башкортостане активисты вновь вышли на защиту горы Куштау

Протесты у горы Куштау начались с 3 августа, после вырубки леса для проведения геологоразведки. Активисты не пускают тяжелую технику. На месте организовали палаточный лагерь, который был разогнан силовиками. Сегодня активисты, сломав металлические ограждения, вновь направились к вершине горы, чтобы вновь разбить лагерь. В начале августа АО "Башкирская содовая компания" получила разрешение на геологическую разведку и добычу соды на горе Куштау. Экологи и местное население выступили категорически против организации месторождения. #Башкортостан #гораКуштау #активисты