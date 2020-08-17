О завершении промышленных работ предприятия заявил сам глава региона Радий Хабиров, который ранее называл протестующих «агентами конкурентов БСК». Он поддержал инициативу активистов по созданию координационного совета, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с разработкой шихана Куштау.

Хабиров выступил перед экоактивистами в минувшее воскресенье, заявив о приостановке работ до того, как будет найден компромисс. «Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение…Это было мое решение», - сказал он.

Глава Башкортостана призвал «всех остановиться», добавив, что он «против экстремизма». «Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать - хватит, больше никому не позволим», - отметил Хабиров.

Что случилось 15-16 августа?

В минувшие выходные у горы Куштау прошел «экологический субботник», на который съехались несколько тысяч жителей со всех уголков республики. Между местными активистами, выступающими против разрушения горы БСК, и сотрудниками самого предприятия, произошли столкновения.

Палаточный лагерь, разбитый ранее протестующими, оказался разрушен, многие митингующие были вынуждены уехать. Сотрудники ЧОПа, нанятого БСК, начали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки, однако активисты сломали ограждение.

Па данным адвоката Гарифуллы Яппарова, которого цитирует «Интерфакс», 15 августа у Куштау были задержаны около 80 человек. «Списки задержанных не дают. Сейчас родные не знают, где находятся их близкие. Сегодня утром мой подзащитный сказал, что задержанных 80 человек», - сообщил он.

Во многих СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что сотрудники Росгвардии, которые должны были поддерживать общественную безопасность на месте событий, применяли специальные средства и физическую силу против участников акции. Само ведомство это отрицает.

Ранее, 10 августа, представители БСК провели акцию в защиту своего предприятия под лозунгом «Достали». Собравшиеся требовали не препятствовать геологоразведке на Куштау с целью сохранения своих рабочих мест. В акции, по разным оценкам, участвовали 2-3 тысячи человек.

Почему Куштау так важен?

Располагающиеся вдоль реки Белая четыре шихана - Куштау, Торатау, Юрактау и Шахтау - считаются одной из главных достопримечательностей и символов Башкортостана. Холмы состоят из известняка, который широко используется в производстве соды. По этой причине еще в 1930-е годы властями был расположен в близлежащем Стерлитамаке содово-цементный комбинат, который позже стал основой Башкирской содовой компании (БСК).

Из-за геологических разработок шихан Шахтау впоследствии превратился в карьер. Так как к 2022 году, по оценке экспертов, его запасы будут исчерпаны, БСК активно ищет ему замену. Торатау и Юрактау имеют охранный статус, поэтому компания решила взять в разработку не имеющий такового Куштау.

Воспетый в народном фольклоре Шихан Куштау представляет историческую и культурную важность для башкирского народа. На этой территории также живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и Башкортостана.

3 августа по инициативе БСК, которая получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, на Куштау началась валка леса для последующих буровых работ. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты в защиту Куштау.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, а также входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.