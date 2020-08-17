В монастыре Сумела снова звучат православные молитвы

В древнем монастыре Панагия Сумела провели первую после реставрации христианскую службу. Православная святыня в горах внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2010 года монастырь IV века в течении 88 лет был закрыт. Богослужения в нем возобновлены по решению Министерства культуры и туризма Турции. Реставрация монастыря велась при всесторонней поддержке государства с 2015 года. #Сумела #монастырь #Турция