ПОЛИТИКА
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В монастыре Сумела снова звучат православные молитвы
В древнем монастыре Панагия Сумела провели первую после реставрации христианскую службу. Православная святыня в горах внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2010 года монастырь IV века в течении 88 лет был закрыт. Богослужения в нем возобновлены по решению Министерства культуры и туризма Турции. Реставрация монастыря велась при всесторонней поддержке государства с 2015 года. #Сумела #монастырь #Турция
В монастыре Сумела снова звучат православные молитвы / Others
17 августа 2020 г.
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