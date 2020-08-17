Отели в курортных городах Турции начали снижать цены для российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР). Как отмечают представители турагентств, в стране уже открыто порядка 40% гостиниц.

По данным АТОР, тарифы на размещение в турецких отелях всех категорий в данное время снизились минимум на 20-25% по сравнению с 2019 годом.

«Сейчас цены на турецкие отели находятся в среднем на уровне июня прошлого года. В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, в этом году – 500-560 долларов», – сообщил представитель компании TUI Тарас Демура.

Другие туроператоры тоже дают оптимистичные прогнозы по российскому турпотоку. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон», уверен, что Турция до конца сезона примет около 1,7 миллиона туристов из РФ.

«В Турцию поехали первые туристы. Уже скоро они вернутся и развеют страхи тех туристов, которые пока опасаются ехать в Турцию. Они расскажут, что система «все включено» в Турции осталась такой же, как и ранее, а за неношение масок в отелях не берут никаких штрафов», – отметил он.

В турецкую Анталью за первые три дня (10-12 августа) после запуска чартерных рейсов из России прилетели более 63 тысяч туристов.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что Турция в нынешнем году продолжит оставаться ведущим направлением для отдыха у россиян. По ее словам, все первые чартеры в Анталью заполнены, туроператоры говорят о высоком спросе на Турцию.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. Первыми были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа стартовали регулярные и чартерные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум.

Турпоток из России в Турцию в 2019 году составил около 7 миллионов человек. В минувшем году россияне заняли одно из первых мест по посещаемости Турции.