Рейтинг агентства строится на основе показателей субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем топлива определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе с вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020 года на цену бензина в региона по состоянию на 27 июля 2020 года.

Как показало исследование, в январе–июле этого года в большинстве российских регионов цены на бензин увеличились. В среднем по стране бензин марки АИ-92 подорожал за семь месяцев на 1,9%, что примерно аналогично показателю за тот же период 2019 года.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители могут купить в месяц 2160 литров бензина по цене 41,7 руб./л, на втором месте находится Москва (1939 л бензина по цене 43,1 руб./л), замыкает тройку Чукотский автономный округ (1727 л по цене 56 руб./л).

Меньше всего бензин доступен для населения в регионах Северного Кавказа – здесь владельцы автомобилей могут приобрести на свою зарплату в 3-4 раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг по доступности бензина в РФ замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 56 руб./л), Карачаево-Черкесия (550 литров при цене 56 руб./л), Кабардино-Балкария (567 литров при цене 56 руб./л).

«Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня», — говорят исследователи.