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Почти треть граждан РФ потеряли работу после пандемии - исследование
Если в апреле 2020 года об увольнениях с работы заявили 26% россиян, то в июле их число выросло до 29%, следует из данных исследования «Левада-центра»
Почти треть граждан РФ потеряли работу после пандемии - исследование
Фото: Reuters / Others
17 августа 2020 г.

В ходе и после пандемии россияне стали чаще подвергаться сокращениям. В апреле об увольнениях с работы заявили 26% опрошенных, тогда как в июле их число увеличилось до 29%. Такие данные опроса приводит «Левада-центр».

В то же время 14% ожидают, что это может произойти в течение ближайших месяцев. Число тех, кто считает, что увольнения не коснутся их и членов их семей, незначительно снизилось с 47% в апреле до 46% в июле.

Также согласно исследованию, около трети (28%) признались, что им или членам их семей после пандемии коронавируса урезали заработную плату. Предполагают, что это случится в ближайшие дни - 3%, в ближайшие месяцы - 13% респондентов. С другой стороны, количество людей, которые считают, что в скором время увольнения не произойдет, выросло с 40% в апреле до 47% июле.

Задерживают зарплату на работе 17% работающих граждан. 12% заявили, что опасаются такой перспективы в ближайшее время. При этом 60% уверены, что снижение зарплаты не случится.

Опрос был проведен 24−25 июля 2020 года среди 1617 граждан РФ старше 18 лет. Согласно данным на 12 августа, численность зарегистрированных безработных в России достигла 3,39 миллиона человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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