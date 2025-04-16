ПОЛИТИКА
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Индонезия не предоставит России авиабазу
В Джакарте отвергли сообщения о возможном размещении российских самолетов в регионе Папуа. В Австралии не на шутку обеспокоились
Индонезия не предоставит России авиабазу
/ Reuters
16 апреля 2025 г.

Министерство обороны Индонезии опровергло публикацию в издании Janes, согласно которой Москва якобы направила официальный запрос о размещении российских военных самолетов на востоке страны — в провинции Папуа. Представитель ведомства Фрега Венас назвал информацию «некорректной».

Ситуация вызвала обеспокоенность в Австралии. Министр обороны Ричард Марлс заявил, что его индонезийский коллега Сяфри Сджамсоедин «в самой ясной форме» заверил его, что «никаких российских ВКС в Индонезии не будет». Австралийский премьер-министр Энтони Албанезе добавил, что правительство запросило у Джакарты разъяснения и «не желает видеть усиления российского влияния в регионе».

Провинция Папуа находится примерно в 1200 км от австралийского Дарвина, где базируется американский военный контингент. На севере Австралии также модернизируются авиабазы для приема американских бомбардировщиков.

Публикация Janes вышла на фоне визита российского вице-премьера Дениса Мантурова, который во вторник провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Однако официальные лица Индонезии подчеркивают, что в курсе информации не были. МИД страны также сообщил, что «не получал сведений по этому вопросу». Канберра, в свою очередь, продолжает консультации с Джакартой.

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