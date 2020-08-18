Президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистом мирового уровня». Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

При этом он обрушился с резкой критике на своего соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах Джо Байдена, который, по мнению Трампа, не дотягивает «до некоторых очень умных мировых лидеров».

«Мы имеем дело с очень умными людьми. В некоторых странах есть лидеры, которые являются шахматистами в мировом масштабе. Например, президент Турции Эрдоган. В этом контексте у вас не может быть президента [Байдена], который даже не знает, где он и не может выйти из подвала и заговорить», - сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что он «очень хорошо ладит» с президентом Эрдоганом. Трамп также указал, что многие другие лидеры просят его позвонить ему, «полагая, что глава Турции его слушает».

Ранее высказывания кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена о Турции и Реджепе Тайипе Эрдогане, сделанные им во время интервью New York Times в декабре прошлого года, вызвали резко негативную реакцию в Анкаре. Выражая свое мнение об Эрдогане, Байден назвал турецкого президента «самодержцем» и высказался в поддержку турецкой оппозиции, которой он предложил помочь одержать победу на выборах.

В ответ пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын написал на своей странице в Twitter, что «анализ ситуации в Турции Джо Байденом основан на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии».

«Дни, когда вы отдавали Турции приказы, остались позади, - добавил он. - Но если вы все еще думаете, что можете попробовать, будьте нашим гостем. Вы заплатите за это».