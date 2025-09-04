Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с европейскими коллегами по НАТО. Об этом в прямом эфире сообщил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити. По его словам, разговор назначен на 08:00 утра по восточному времени.

«Президент будет говорить с европейскими лидерами. Он смог заставить страны НАТО удвоить свои обязательства по обеспечению безопасности, и теперь они будут платить 5% ВВП, чтобы построить более сильный союз и обеспечить лучшую оборону Европы», — сказал Хэннити.

Он отметил, что беседа будет иметь особое значение на фоне действий российского президента Владимира Путина. Накануне, 3 сентября, Трамп заявил, что в ближайшие дни планирует поговорить с Путиным.

Телефонный разговор американского президента и европейских лидеров подтвердил и Елисейский дворец. Как уточнила администрация французского президента, в диалоге примет участие Эммануэль Макрон. К разговору присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп заявил, что в ближайшие дни у него запланирован ряд телефонных контактов. В Белом доме уточнили, что американский лидер также проведет отдельный разговор с Зеленским.