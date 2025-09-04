ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп готовит разговор с союзниками
Дональд Трамп проведет телефонный разговор с лидерами НАТО и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине
Трамп готовит разговор с союзниками
Президент США Дональд Трамп / Reuters
4 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с европейскими коллегами по НАТО. Об этом в прямом эфире сообщил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити. По его словам, разговор назначен на 08:00 утра по восточному времени. 

«Президент будет говорить с европейскими лидерами. Он смог заставить страны НАТО удвоить свои обязательства по обеспечению безопасности, и теперь они будут платить 5% ВВП, чтобы построить более сильный союз и обеспечить лучшую оборону Европы», — сказал Хэннити. 

Он отметил, что беседа будет иметь особое значение на фоне действий российского президента Владимира Путина. Накануне, 3 сентября, Трамп заявил, что в ближайшие дни планирует поговорить с Путиным. 

Телефонный разговор американского президента и европейских лидеров подтвердил и Елисейский дворец. Как уточнила администрация французского президента, в диалоге примет участие Эммануэль Макрон. К разговору присоединится и президент Украины Владимир Зеленский. 

Трамп заявил, что в ближайшие дни у него запланирован ряд телефонных контактов. В Белом доме уточнили, что американский лидер также проведет отдельный разговор с Зеленским. 

Читайте также

На этой неделе президент США вновь заявил, что разочарован в Путине. Он пригрозил сменой позиции США, если не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине.  

«Я узнал много интересного о конфликте России и Украины. Думаю, в течение нескольких дней вы узнаете об этом», — отметил Трамп. 

СвязанныеTRT Global - Трамп: Вы увидите, если США будут недовольны Путиным

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us