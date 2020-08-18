Свыше 200 граждан Кыргызстана, желающих пересечь российско-казахстанскую границу с целью вернуться на родину, разбили стихийный лагерь в Бузулукском районе Оренбургской области, передают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве региона.

«За два дня в Оренбуржье железнодорожным и автотранспортом прибыли десятки граждан Кыргызстана. В стихийном лагере в Бузулукском районе ждут выезда на родину 206 граждан Кыргызстана», - пояснил представитель ведомства.

По данным оренбургских властей, кыргызстанцы, поверив слухам об открытии границы, решили вернуться домой, но не смогли этого сделать из-за действующего в Казахстане карантина.

Заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, которого цитирует «ТАСС», сообщил, что вопрос транзита трудовых мигрантов через закрытую границу может быть решен дипломатическим путем властями Кыргызстана и Казахстана. «Мы со своей стороны проинформировали дипломатические ведомства этих государств (Казахстана и Киргизии) и уполномоченные органы власти Российской Федерации о возникшей проблеме и рассчитываем на ее скорейшее решение», - отметил Кулагин.

Кулагин также призвал граждан Кыргызстана не подвергать свое здоровье и жизни опасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Не рискуйте накануне осени оказаться без крыши над головой. Убедительно прошу вас ждать открытия границы в местах вашего постоянного пребывания», - сказал он.

Граждане Кыргызстана с мая собираются в Бузулукском районе Оренбургской области в надежде пересечь границу и вернуться на родину.

7 августа из организованного властями региона лагеря на автобусах были вывезены свыше 2,4 тысяч кыргызстанцев, еще около 900 граждан Узбекистана доставили поездом из региона на родину, после чего лагерь был демонтирован.