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Более 200 граждан Кыргызстана разбили стихийный лагерь в Оренбуржье
Ранее из организованного властями Оренбургской области лагеря на автобусах были вывезены свыше 2,4 тысяч кыргызстанцев
Более 200 граждан Кыргызстана разбили стихийный лагерь в Оренбуржье
Более 200 граждан Кыргызстана разбили стихийный лагерь в Оренбуржье / Others
18 августа 2020 г.

Свыше 200 граждан Кыргызстана, желающих пересечь российско-казахстанскую границу с целью вернуться на родину, разбили стихийный лагерь в Бузулукском районе Оренбургской области, передают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве региона.

«За два дня в Оренбуржье железнодорожным и автотранспортом прибыли десятки граждан Кыргызстана. В стихийном лагере в Бузулукском районе ждут выезда на родину 206 граждан Кыргызстана», - пояснил представитель ведомства.

По данным оренбургских властей, кыргызстанцы, поверив слухам об открытии границы, решили вернуться домой, но не смогли этого сделать из-за действующего в Казахстане карантина.

Заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, которого цитирует «ТАСС», сообщил, что вопрос транзита трудовых мигрантов через закрытую границу может быть решен дипломатическим путем властями Кыргызстана и Казахстана. «Мы со своей стороны проинформировали дипломатические ведомства этих государств (Казахстана и Киргизии) и уполномоченные органы власти Российской Федерации о возникшей проблеме и рассчитываем на ее скорейшее решение», - отметил Кулагин.

Кулагин также призвал граждан Кыргызстана не подвергать свое здоровье и жизни опасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Не рискуйте накануне осени оказаться без крыши над головой. Убедительно прошу вас ждать открытия границы в местах вашего постоянного пребывания», - сказал он.

Граждане Кыргызстана с мая собираются в Бузулукском районе Оренбургской области в надежде пересечь границу и вернуться на родину.

7 августа из организованного властями региона лагеря на автобусах были вывезены свыше 2,4 тысяч кыргызстанцев, еще около 900 граждан Узбекистана доставили поездом из региона на родину, после чего лагерь был демонтирован.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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