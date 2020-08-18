БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Карачаево-Черкесия и Дагестан замкнули рейтинг открытости бизнеса в России
В хвосте также оказались Новосибирская область, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Мордовия, ХМАО и Томская область, следует из данных аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей
Карачаево-Черкесия и Дагестан замкнули рейтинг открытости бизнеса в России
Карачаево-Черкесия и Дагестан замкнули рейтинг открытости бизнеса в России / Others
18 августа 2020 г.

В рейтинге регионов РФ по открытию сфер бизнеса и предприятий в августе на последних позициях оказались две северокавказские республики - Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Показатели открытости определялись на основе данных Роспотребнадзора и региональных актов, касающихся разрешения к возобновлению деятельности бизнеса, а также материалов бизнес-омбудсменов в регионах. Рейтинг составил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова совместно с «Партией роста».

Также в хвосте оказались Новосибирская область, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Мордовия, ХМАО-Югра и Томская область, приводит данные рейтинга Idel.Реалии со ссылкой на агентство «ТАСС».

Лидерами по открытости бизнеса, согласно исследованию, стали Сахалинская область, Москва, Республика Карелия и Смоленская область.

Ранее в число российских регионов с наибольшей долей бедного населения в рейтинге агентства РИА «Новости» вошли Ингушетия (30,5% населения) и Кабардино-Балкарии (24,2%).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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