В рейтинге регионов РФ по открытию сфер бизнеса и предприятий в августе на последних позициях оказались две северокавказские республики - Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Показатели открытости определялись на основе данных Роспотребнадзора и региональных актов, касающихся разрешения к возобновлению деятельности бизнеса, а также материалов бизнес-омбудсменов в регионах. Рейтинг составил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова совместно с «Партией роста».

Также в хвосте оказались Новосибирская область, Чувашия, Хакасия, Еврейская автономная область, Мордовия, ХМАО-Югра и Томская область, приводит данные рейтинга Idel.Реалии со ссылкой на агентство «ТАСС».

Лидерами по открытости бизнеса, согласно исследованию, стали Сахалинская область, Москва, Республика Карелия и Смоленская область.

Ранее в число российских регионов с наибольшей долей бедного населения в рейтинге агентства РИА «Новости» вошли Ингушетия (30,5% населения) и Кабардино-Балкарии (24,2%).