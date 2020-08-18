У более чем 20% жителей Москвы, Петербурга и Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора.

В рамках исследования коллективного иммунитета специалисты ведомства провели более 65 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в 23 субъектах страны, было обследовано примерно по 2800-3200 человек.

Согласно данным на утро 17 августа, за последние сутки в России коронавирус подтвержден у 4 892 человек, скончались 55 зараженных. Всего с начала пандемии в РФ заболели COVID-19 927 745 человек, из них 15 740 - скончались.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Она создана в Центре им. Гамалеи. О завершении работ объявил лично президент Владимир Путин.