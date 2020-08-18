Спецтрибунал ООН по Ливану признал Селима Айяша, сторонника проиранского шиитского движения «Хизбулла», виновным по всем пунктам обвинения в деле об убийстве бывшего премьер-министра страны Рафика Харири.

«Хотя господин Айяш действовал не один, он играл важную роль в операции против Харири. Обвинение подтвердило вину Салима Джамиля Айяша по всем предъявленными пунктам», - заявил судья Дэвид Ре.

Айяш признан виновным по первому обвинению в заговоре с целью осуществления террористического акта, по второму - в реализации теракта с применением взрывчатых веществ, по третьему - в умышленном убийстве Харири с применением взрывчатых веществ, по четвертому - в убийстве 21 человека вдобавок к умышленному убийству Харири и по пятому обвинению - в попытке убийства 226 человек, цитирует РИА «Новости» судью.

Трое других подозреваемых, также связанных с «Хизбуллой», оправданы за недостаточностью улик. Они обвинялись в причастности к заговору с целью совершения теракта и соучастии в совершении преднамеренного убийства.

Рафик Харири погиб 14 февраля 2005 года в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте. Вместе с ним были убиты еще 22 человека, 226 получили ранения.

Харири был назначен премьер-министром Ливана в октябре 1992 года и исполнял свои обязанности в течение 10 лет с перерывом в 1998-2000 годах.

Убийство Харири - представителя суннитской общины - вызвало массовые выступления весной 2005 года, известные как «кедровая революция» - движение против многолетнего военного присутствия Дамаска в стране. Под давлением международного сообщества Сирия, которую многие считали причастной к смерти Харири, вывела свои войска из Ливана.

Специальный трибунал в Гааге по Ливану был учрежден в 2007 году по решению Совбеза ООН с целью привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте. Летом 2011 года были названы имена четырех главных подозреваемых: Мустафа Амин Бадреддин, Асад Хасан Сабра, Хусейн Хасан Онейси, Салим Джамиль Айяш.