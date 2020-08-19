Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке после задержания мятежниками. Глава государства сделал заявление в эфире местных телеканалов и выразил сожаления в связи с гибелью граждан в ходе акций протеста 10-12 июля.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», - сказал он.

Также Кейта распустил парламент всего через несколько часов после задержания.

Между тем, военные, устроившие переворот в Мали, сообщили в среду, что планируют сформировать гражданское переходное правительство, которое организует новые выборы после отставки президента Кейты и его правительства.

В ходе телеобращения представитель мятежников, называющих себя Национальным комитетом спасения народа, сообщил, что они решили действовать, чтобы не допустить дальнейшего погружения Мали в хаос. Член Комитета полковник Исмаэль Ваге предложил гражданскому обществу и всем политическим движениям страны присоединиться к ним, чтобы создать условия для стабильного переходного периода, который приведет к новым выборам.

«Наша страна погружается в хаос и анархию, растут угрозы безопасности, главным образом по вине людей, которые ответственны за ее судьбу», - сказал он.

Региональные и международные партнеры Мали осудили военный переворот, опасаясь, что свержение Кейты может еще больше дестабилизировать бывшую французскую колонию и весь Сахель в Западной Африки.

Ранее, 18 августа, в ходе столкновений мятежников и их противников в Мали погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. В этот же день были арестованы глава государства Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высших государственных деятелей.