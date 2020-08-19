В результате подрыва автоколонны в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора, сообщается в письменном заявлении Минобороны РФ. Согласно информации, еще двое военнослужащих из России получили ранения.

Инцидент произошел при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. На обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», ‒ говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Deutsche Welle,погибший российский генерал представлен к государственной награде посмертно.