КУЛЬТУРА
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В Сирии при взрыве погиб российский генерал
Взрыв самодельного устройства произошел при возвращении автоколонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Ранения получили еще двое военнослужащих из России
В Сирии при взрыве погиб российский генерал
Фото: AA / Others
19 августа 2020 г.

В результате подрыва автоколонны в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора, сообщается в письменном заявлении Минобороны РФ. Согласно информации, еще двое военнослужащих из России получили ранения.

Инцидент произошел при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. На обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», ‒ говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Deutsche Welle,погибший российский генерал представлен к государственной награде посмертно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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