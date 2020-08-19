Вряд ли мы найдем страну, где не было бы коррупции. Вопрос лишь в объемах. Проблемой занимаются различные организации.Transparency International считается одной из самых авторитетных. Однако их методы исследований порой вызывают сомнения.

Россия традиционно занимает призовые места в Европе по взяткам. Достаточно лишь нарушить правила ПДД и попасться гаишнику, а не на камеру. Про воровство других чиновников тоже написано много текстов и спето много песен.

Стоить вспомнить хотя бы, что на строительство и ремонт региональных дорог по одной из программ выделено 8 триллионов рублей. Эта сумма сопоставима с годовым доходом от чистого экспорта нефти и газа за 2019 год. Вопрос даже не в том, что на эти деньги можно заасфальтировать каждую тропинку в стране, а в том, не будет ли искусственно увеличена смета по мере строительства.

В любом случае, существует еще и вывод денег при помощи коррупционных схем из России. Это связано не столько с защитой наворованного, сколько с возможностью легализовать.

15 562 - количество судебных дел с коррупционным составом за 2019 год. Это почти на треть больше, чем в 2015 году (11 499 дел) и немногим меньше, чем в 2017 (17 334). Такая статистика говорит о росте выявляемости коррупционных преступлений. Примечательно, что последние годы фиксируется рост выявления таких преступлений в IT-индустрии и на финансовых рынках.

Но, если правоохранительные структуры оценивают объем средств, вовлеченных в коррупцию, в сотни миллиардов, то Счетная палата выявляет нарушений на суммы, превышающие триллион рублей. Наконец, по версии Банка России отток капитала из страны в 2019 году, несмотря на падение за предыдущие годы, составил почти 25 миллиардов долларов (1,8 триллиона рублей). В эту сумму входят деньги как коррупционеров, так и компаний, которые, благодаря коррупции и офшорам, уходят от налогообложения. Значит, средства, которые не затрагиваются напрямую коррупцией, не учтены.

Офшоры когда-то создавались во избежание двойного налогообложения. В дальнейшем они превратились в мировые финансовые прачечные, куда стекается не только чистая прибыль, с которой бенефициары не хотят платить налоги, а еще и деньги чиновников. Россия здесь не исключение.

Так, по итогам восточно-азиатского кризиса 1998 года корейские эксперты пришли к выводу, что, именно благодаря тесным связям деловых кругов с госслужащими высшего ранга, качество банковских активов настолько снизилось, что это привело к большим экономическим проблемам в целом регионе.

Не успели залатать дыры в финансовых потоках, как разразился кризис 2008 года. Тогда катастрофе предшествовало банкротство компании Lehman Brothers, который займы (пассивы) выдавал на своем балансе за активы. По сути, это было финансовой пирамидой. Страны мира бросились второпях создавать стандарты отчетности для финансовых организаций, а также методы надзора за их исполнением. Тут вспомним, что одним из руководителей Lehman Brothers тогда был родной брат действующего на тот момент президента США Джорджа Буша.

Но сам кризис 2008 года тоже стал возможен благодаря коррупции. Как мы помним, тогда обвалился рынок ипотечных ценных бумаг. Про этот кризис написано много, однако удивляет один факт. Перед обвалом на финансовых рынках США резко выросло число своп соглашений, по условиям которых инвесторы в эти ипотечные бумаги страховали свои вложения от их обвала.

Более того, инвесторы были настолько уверены в обвале, что выплачивали страховщикам комиссию еще в период роста их цен. Затем, что и удивительно, когда ипотечные бумаги падали в цене, рейтинговые агентства продолжали ставить этим бумагам наивысшие оценки надежности.

Возможно ли было такое без коррупции? Известно, что коррупция на тот момент только на Уолл Стрит затрагивала активы, стоимостью более триллиона долларов США. Все мировые кризисы, по какой бы причине они ни начинались, стали возможно именно благодаря коррупции.

К сожалению, воровство из оборота - нечто, о чем мало говорят эксперты. Любой бизнесмен знает разницу между оборотными средствами, выручкой и чистой прибылью. Количество нормативных актов регуляторов не счесть.

Однако большинство из них направлены на противодействие легализации незаконно полученных денежных средств в банковской сфере. При этом то, что происходит на финансовых рынках - в обороте денежных средств, - до сих пор остается в тени.

Бюджетные деньги - это не только средства россиян. Они являются одной из основ национальной финансовой системы. Центральный банк при этом печатает деньги и организовывает их оборот. Чтобы курс рубля был стабильным, Банк России использует свои международные резервы, а также устанавливает процентные ставки для таргетирования цен внутри страны.

Когда деньги, выделенные из бюджета, попадают в карманы определенных лиц и не доходят до программ социального развития или на строительство рентабельных объектов инфраструктуры, то они аккумулируются в руках узкого круга людей. Куда они денут эти деньги? Как и любой человек, инвестируют их в самые надежные активы. Эти деньги попадают на финансовые рынки и оттуда уходят в офшоры, оказывая давление на курс рубля.

Банк России, в свою очередь, вынужденно реагирует на это, и, в конечном счете, это отражается на платежном балансе страны и покупательной способности россиян, которые обеспечиваются, в том числе, и за счет накопления резервов. Так российские чиновники не просто выводят средства из бюджета на свои счета за границей, а еще и позволяют воровать из рублевого денежного оборота.

Происходит это и по-другому. Коррупция на финансовых рынках позволяет осуществлять такие операции, которые, по сути, незаконны. Благодаря инсайдерской информации, а также манипуляциям рынками, искусственно увеличивается стоимость ряда бумаг, что делает их более привлекательным. Так, их цена растет дальше. Затем, незадолго до появления соответствующей информации, эти активы продаются по максимальной цене.

Такая ситуация с финансовыми рынками приобретает более уродливые формы, когда участники рынка манипулируют им посредством ложной информации. Тесные и небескорыстные связи с журналистскими кругами в совокупности с владением существенными активами позволяют извлекать на арбитраже (скупке ценных бумаг для дальнейшей продажи с целью извлечения прибыли) суммы, вывод которых из рублевой юрисдикции в периоды повышенной волатильности вынуждает Банк России выкупать рубли, продав доллары, чтобы удержать равновесие рынка и курса национальной валюты.

Итак, что мы имеем в итоге? Накопленные средства в руках чиновников и бизнесменов, будучи не учтенными как активы этих лиц финансовыми рынками, попадают на биржи как инвестиции в надежные, но достаточно доходные активы, взвинчивая их цены выше реальной рыночной. Такой перекос в совокупности с манипулированием рынками и ложной информацией расширяет амплитуду изменения цен, вовлекая в незаконную деятельность резервную иностранную ликвидность (обычно: доллары и евро). В конечном счете коррупция изымает не только чистую прибыль (бюджетные средства), но и часть оборотных средств национальной экономики.

Коррупция размывает сам фундамент российской экономики, а использование денежных средств коррупционерами распространяет негативные последствия коррупции не просто на всю национальную экономику, но и на мировую. Поэтому борьба с коррупцией - борьба за социальную справедливость, а в условиях свободы движения капитала и существования офшоров - еще и за благосостояние всего мира.