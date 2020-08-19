В Турции начали массовое производство компактных и экологичных автомобилей

Турецкая компания начала производство компактных электрических автомобилей. Машина может разгоняться до 70 км/ч и проехать до 100 км на одном заряде. Крыша электрокара сделана из солнечных батарей, что позволяет заряжаться во время поездки. Автомобили создали для carsharıng - почасовой аренды. #Турция #электрокар #carsharıng