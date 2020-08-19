ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции начали массовое производство компактных и экологичных автомобилей
Турецкая компания начала производство компактных электрических автомобилей. Машина может разгоняться до 70 км/ч и проехать до 100 км на одном заряде. Крыша электрокара сделана из солнечных батарей, что позволяет заряжаться во время поездки. Автомобили создали для carsharıng - почасовой аренды. #Турция #электрокар #carsharıng
В Турции начали массовое производство компактных и экологичных автомобилей / Others
19 августа 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us