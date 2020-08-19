Один из фундаментальных богословских мусульманских трудов, толкование Корана Абдурахмана ас-Саади, признан экстремистским материалом в соответствии с решением Красноглинского районного суда Самары. Исковое заявление направил заместитель прокурора Самарской области.

Сегодня, 19 августа, суд признал первый том толкования Корана из трех экстремистским, сообщил TRT на русскомкнигоиздатель Асламбек Эжаев. Его адвокат намерен обжаловать решение суда.

Многие фундаментальные исламские теологические труды в РФ за последние годы официально попали в списки экстремистских материалов. Инициаторами запретов часто выступают региональные надзорные органы и суды, решения которых впоследствии становятся обязательными по всей стране.

Такая практика вызывает серьезную критику у специалистов и религиозных структур из-за того, что борьба с преступной деятельностью подобными методами не редко приводит к правовым курьезам.

Так, в 2015 году президент Владимир Путин выступил инициатором принятия закона о запрете признания текстов священных книг экстремистскими. Это стало реакцией на решение южно-сахалинского суда, который счел незаконными в России некоторые цитаты из Корана.

Ранее Красноглинский районный суд Самары запретил также восемь книг из серии «Исламская библиотека» издательского дома «Умма».

Сегодняшний запрет противоречит ранее вынесенному апелляционному определению краевого суда Краснодарского края на решение Октябрьского районного суда Новороссийска от 17 сентября 2013 года об отмене запрета на перевод Корана, выполненного арабистом и философом Эльмиром Кулиевым.