В Россию из Сирии были доставлены 26 детей в ночь на вторник 18 августа, сообщает агентство «Интерфакс». Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила журналистам, что большая часть мальчиков и девочек поедут к родственникам в регионы Северного Кавказа - Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Остальные вывезенные из Сирии дети – уроженцы еще пяти российских регионов.

«Сейчас 26 детей едут в пансионат, где проведут ближайшие две недели. С ними будут родственники. 23 ребенка из них - от года до шести лет», - сказала Кузнецова журналистам.

Омбудсмен отметила, что «часть детей удалось забрать из тюрем, часть - из приютов». В ближайшее время, по ее словам, из Сирии вывезут еще несколько групп российских детей, на которых уже готовы необходимые документы.

Омбудсмен добавила, что«сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось совсем немного». По словам Кузнецовой, в следующий раз планируется забрать детей из лагерей «Аль-Холь» и «Рож».

Чиновники и правозащитники, занимающиеся проблемой россиян в Сирии, регулярно находят в лагерях, приютах и тюрьмах страны новых детей, чьих родственников на родине определяют по данным анализов ДНК. Вывоз из Сирии временно приостанавливали в связи с пандемией коронавируса.

Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже вернулись 157 мальчиков и девочек — 122 из Ирака и 35 из Сирии. В основном это дети, чьи матери были насильно увезены мужьями в зону боевых действий, в том числе на территории, которые контролировала террористическая организация ИГИЛ.