Финансовая помощь Чечне, выделенная из государственного бюджета на компенсацию последствий пандемии коронавируса, превысила потери республики на 1272% или в 12 раз. Такое заключение содержится в исследовании профессора МГУ Натальи Зубаревич, опубликованном изданием «Проект». На него обратила внимание редакция Радио Свобода.

В исследовании для сравнения также приводятся цифры по другим северокавказским регионам. К примеру, Зубаревич отмечает, что помощь федерального бюджета соседнему Дагестану превысила потери региона от пандемии на 626%, Северной Осетии - на 583%, Карачаево-Черкесии - на 413%, Кабардино-Балкарии - на 405%, Ингушетии - на 329%, Ставропольского края - на 132%.

В соответствии с оценкой профессора МГУ, в целом за январь-май российские регионы получили из федерального бюджета в полтора раза больше финансовой помощи, чем за аналогичный период 2019 года. Только за апрель-май им было перечислено на 288 миллиардов рублей больше трансфертов, чем за тот же период 2019 года, подчеркивает эксперт, ссылаясь на данные Росстата и Федерального казначейства.

При этом, по ее совам, помощь регионам раздавалась неравномерно. Одним субъектам компенсировали почти все или все потери, а другие не получили и пятой части. Решения о финансовой помощи принимаются непрозрачно и часто обусловлены лоббизмом и политическими причинами, пишет Зубаревич.

В качестве примера приводится Чеченская республика, чей бюджет на 80% составляют дотации. Во время пандемии при сокращении собственных доходов на полмиллиарда рублей регион получил помощь на 6 миллиардов, что в 12 раз выше потерь. Но ЧР не является лидером в этой связи. Республика Алтай потеряла 28 миллионов рублей, а получила 1 миллиард 133 миллиона, таким образом помощь превысила потери в 39 раз.