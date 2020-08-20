КУЛЬТУРА
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Анталья за неделю приняла более 180 тысяч туристов
Из них 110 тысяч - россияне, за ними по следуют граждане Украины, Германии и Великобритании
Анталья за неделю приняла более 180 тысяч туристов
Около 60% всех отелей в Анталье уже начали обслуживание гостей из разных стран / Фото: AA / Others
20 августа 2020 г.

Число гостей популярного курорта в Турции растет. За неделю с момента возобновления авиасообщения 10 августа количество отдыхающих превысило 180 тысяч. Из них 110 тысяч составили россияне, за ними по численности следуют граждане Украины, Германии и Великобритании.

Представители турсектора предполагают, что туристический сезон, поздно начавшийся в связи с пандемией коронавируса, продлится до ноября. Как сообщает телеканал NTV, около 60% всех отелей в Анталье уже начали обслуживание гостей из разных стран.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщили, что отели в курортных городах Турции начали снижать цены для российских туристов. По данным туристических агентств, в стране уже открыто порядка 40% гостиниц. Тарифы на размещение в турецких отелях всех категорий в данное время снизились минимум на 20-25% по сравнению с 2019 годом.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. Первыми были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа стартовали регулярные и чартерные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум.

Турпоток из России в Турцию в 2019 году составил около 7 миллионов человек. В минувшем году россияне заняли одно из первых мест по посещаемости Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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