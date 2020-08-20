Белорусская оппозиция сформировала свой орган - Координационный совет по передаче власти. В него вошли представители интеллигенции, экономисты и дипломаты. В составе числятся нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба другого кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова, бывший посол во Франции Павел Латушко и проч.

Эксперты разных политических взглядов поделились с TRT на русском своим мнением относительно того, может ли координационный совет белорусской оппозиции управлять страной.

Способна ли оппозиция управлять Беларусью?

Михаил Смолин, историк,сомневается в функциональности координационного совета.

«Координационный совет оппозиции не способен управлять не только Белоруссией, но даже уличной оппозицией. Это публичная картинка для Запада, для информационной трансляции альтернативных [президенту Беларуси Александру] Лукашенко лиц», — сказал он.

Смолин считает, что Лукашенко получил важный урок. В глазах Запада он так и остался «последним диктатором Европы», с ним хотели поступить точно так же, как и с Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном. «Его хотели свергнуть и наказать», - добавил историк.

Максим Шевченко, политик и журналист, обращает внимание на то, что координационный совет не представляет всех слоев общества.

«Это клуб интеллигенции, в котором собраны люди одного взгляда. Это совет по захвату власти. В этом совете нет левых, нет советской Белоруссии», — подчеркнул он.

Шевченко также обратил внимание на то, что оппозиция разделяет идею приватизации, а это может оттолкнуть от нее рабочих.

Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ), не верит, что координационный совет Тихановской создан для управления страной.

«Сейчас ситуация тупиковая. Из-за того, что [глава ЦИК Беларуси Лидия] Ермошина оперативно сожгла итоги голосования, встал вопрос о легитимности Лукашенко. Пересчитать голоса уже невозможно. Совет не понятно, кого представляет. Он ждет предложений о передаче власти. Это даже не теневое правительство. Власти они никогда не получат. Их программа не совпадает с настроениями населения», — прокомментировал эксперт.

Станислав Бышок, белорусскийполитолог, говорит, что при Лукашенко политическое поле было так зачищено, что не осталось тех, кто могли бы управлять страной.

«В отличие от временного правительства в изгнании, которое могла бы создать находящаяся в Литве соперница президента Лукашенко Светлана Тихановская и которое могло бы гипотетически претендовать на власть, координационный совет будет, скорее, дискуссионным органом, чем политическим. Белорусское политическое поле в течение всего правления президента Лукашенко было фактически зачищено. Там отсутствуют какие-то заметные и многочисленные политические партии, которые могли бы, объединив усилия, взять власть в свои руки», — анализирует Бышок.

По его мнению, координационный совет оппозиции — это не собрание партий, а группа индивидов, общественных деятелей, деятелей культуры и лидеров общественного мнения.

Андрей Бузаров, соучредитель украинского аналитического центра «КиевСтратПро»,тоже полагает, что координационный совет призван лишь объединить оппозиционные силы.

«Они не способны управлять страной. Они могут только координировать оппозиционные силы, гражданское общество и общаться с врагами Лукашенко извне. У нас, когда был Евромайдан, создавались различные структуры. Даже был «Майдан иностранных дел» для того, чтобы координировать, но они не могли заменить государственные институты», — подметил политолог.

Координационный совет оппозиции Беларуси неспособен встать у руля, пока есть действующий президент. Но, если Лукашенко не будет, или он уедет из страны, «тогда эти структуры могут прийти к власти», считает Бузаров. Он напомнил, что в Украине такие квазиобщественные структуры трансформировались в государственные институты сразу после бегства экс-президента Виктора Януковича.