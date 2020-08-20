Основными руководителями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, являются полковник Дмитрий Уткин и бывший российский военнослужащий казацкого происхождения Константин Пикалов с позывным «Мазай». Эти лица могут иметь отношение к пыткам гражданского населения в Центральноафриканской республике и убийству трех российских журналистов. Данные были обнародованы в совместном расследовании британской группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого еженедельника Der Spiegel.

В статье отмечается, что ЧВК «Вагнер» получила свое название от псевдонима бывшего офицера ГРУ Дмитрия Уткина — герр Вагнер, любителя эстетики Третьего рейха. Уткин застал обе чеченские войны, в 2010-х годах работал на ЧВК «Славянский корпус», принимавшей участие в боевых действиях в Сирии, а в 2014-м – стал формальным командиром ЧВК «Вагнер».

Расследователи обнаружили свидетельства совместных поездок Уткина с высокими чинами Минобороны. Например, в июне 2015 года он летал в компании полковника Андрея Трошева и «Андрея Ивановича Лаптева», под именем которого скрывается генерал ГРУ Олег Иванников (обвиняется в том, что именно он отвечал за поставку «Бука» на Донбасс, из которого был сбит малазийский пассажирский Boing).

Кто такой «Мазай»?

Российские частные военные компании и политтехнологи в 2018-1019-х годах стали проявлять большую активность в странах Африки. Например, в Мозамбике или ЦАР речь идет, в основном, о полноценном военном и экономическом присутствии, в то время как в других странах, таких как Демократическая республика Конго, Зимбабве и Мадагаскар, имеются группы политтехнологов с соответствующей охраной.

К этому времени имя Уткина слишком часто стало фигурировать в СМИ, и ЧВК «Вагнер» возглавил другой человек. Им стал полковник Константин Пикалов с позывным «Мазай» который и начал руководить «африканскими» группами наемников. Ранее о нем ничего не было известно. Даже подчинявшиеся ему люди не знали его настоящего имени, а во время редких появлений на публике он всегда был в темных очках.

Пикалов родился 23 июля 1968 года, служил недалеко от Санкт-Петербурга. В 2016 году он даже хотел участвовать в выборах от «Справедливой России», но получил отказ в регистрации. Кроме того, Пикалов числится в черном списке Центробанка как подозреваемый в отмывании денег.

Расследователи отмечают, что летом 2018 года «Мазай» прибыл в ЦАР - за несколько месяцев до того, как там были убиты трое российских журналистов, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, на месте занимавшиеся деятельностью ЧВК «Вагнер». После выборов в Мадагаскаре, которые он контролировал, Пикалов вернулся в ЦАР.

Кроме того, именно под псевдонимом «Мазай» этот человек фигурирует в переписке приближенных Пригожина, которую изучили журналисты. Они выяснили, что полномочия «Мазая» были гораздо шире, чем просто обеспечение безопасности поддерживаемых Пригожиным политиков в Африке.

Например, пишут авторы расследования, хотя официально военным советником президента ЦАР считался Валерий Захаров, важные вопросы обсуждались с Пикаловым. Судя по электронным письмам, с которыми удалось ознакомиться, «Мазай» - единственный из работавшей в ЦАР команды, кто разговаривал с Пригожиным на равных.

Для Пикалова первые иностранные приключения , как указывается в расследовании, начались не на африканском континенте, а в балканском регионе, куда «Мазай» прилетел в сентябре 2014 года, чтобы участвовать в выборах президента Республики Сербской (Босния). Россия на этих выборах поддерживала кандидатуру президента Милорада Додика.

В столицу Баня-Луку прибыла группа в костюмах донских казаков. Они заявляли, что приехали на «фольклорный фестиваль» исполнять танцевальные номера. В действительности же 144 боевика служили подстраховкой на случай, если выборы пойдут не так. После победы Додика они вернулись в Москву.

Права рука Пригожина, несмотря на свою «яркую» биографию, свободно перемещается по странам ЕС. Пикалов уже трижды получал туристическую шенгенскую визу в финском консульстве и успел побывать в Финляндии и Эстонии, а также в Казахстане. Несмотря на то, что сам Пригожин находится под санкциями США, Евросоюз не накладывал санкций ни на него самого, ни на связанных с ним лиц. Его компании продолжают иметь дела с европейцами, подытоживают авторы расследования.