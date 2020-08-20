Турецкие саперы разминируют районы Ливии, освобожденные от наемников Хафтара

Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео, на котором турецкие саперы в Ливии разминируют и нейтрализируют мины и СВ, оставленные силами Халифы Хафтара. В ноябре 2019 Анкара и Триполи подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Халифа Хафтар – мятежный военачальник, который поднял мятеж против законных властей страны. #Ливия #Турция #саперы