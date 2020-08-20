ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкие саперы разминируют районы Ливии, освобожденные от наемников Хафтара
Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео, на котором турецкие саперы в Ливии разминируют и нейтрализируют мины и СВ, оставленные силами Халифы Хафтара. В ноябре 2019 Анкара и Триполи подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Халифа Хафтар – мятежный военачальник, который поднял мятеж против законных властей страны. #Ливия #Турция #саперы
Турецкие саперы разминируют районы Ливии, освобожденные от наемников Хафтара / Others
20 августа 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us