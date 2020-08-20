ПОЛИТИКА
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Навальный в тяжелом состоянии после отравления
Российский оппозиционер Алексей Навальный был срочно госпитализирован в Омске. Он находится без сознания в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Политику стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Для госпитализации лайнер экстренно приземлился в Омске. В состояние искусственной комы его ввели, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Соратники Навального подозревают, что ему подмешали отравляющее вещество в чай в аэропорту. Кроме чая, Навальный ничего не ел и не пил. #Навальный #отравление #кома
Навальный в тяжелом состоянии после отравления / Others
20 августа 2020 г.
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