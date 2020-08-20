ПОЛИТИКА
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Не поделили теннисный корт. Женщина напала на спортсмена с ножом
В Москве женщина с ножом напала на спортсмена за то, что тот не позволил ей с детьми и собаками гулять по теннисному корту. Как пишет «Московский комсомолец», группа молодых людей, которые собрались поиграть в теннис на уличном корте, попросили девятилетних мальчика и девочку с собаками уйти со спортплощадки. Позже туда пришла женщина с ножом. Она требовала извинений перед детьми и начала резать сетку. Когда парень попытался ее остановить, она пнула его в пах и порезала плечо. После того, как подростки вызвали полицию и скорую, агрессивная мать исчезла. Рану на плече пришлось зашивать. #Москва #теннисныйкорт #нападение
Не поделили теннисный корт. Женщина напала на спортсмена с ножом / Others
20 августа 2020 г.
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