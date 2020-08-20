Бывший игрок английского ФК «Челси» и нынешний нападающий турецкого «Башакшехира» Демба Ба высказал свое мнение о движении Black Lives Matter и о репрессиях в отношении уйгуров со стороны правительства Китая. Он призвал футбольную индустрию осудить Пекин за притеснения коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По его словам, футболисты не всегда могут открыто озвучить свою позицию в вопросах дискриминации из-за экономического давления. Но их мнение для многих очень важно, отметил спортсмен.

«Движение Black Lives Matter становится сильнее, когда за него выступают неафроамериканцы», - заявил Ба в интервью BBC Sport. «Когда мы увидим, как остальной мир встанет на защиту мусульман?», - задался он вопросом.

Ба добавил, что у спортсменов есть много возможностей обратить внимание мировой общественности на существующие проблемы. «У нас, у спортсменов, есть сила, о которой мы даже не подозреваем. Если мы собираемся вместе и говорим о проблеме, все меняется. Если мы встаем, люди встают вместе с нами», — цитирует футболиста Idel.Реалии.

Демба, который дважды (в 2015-2018 и 2018-2019 гг.) выступал за китайский «Шанхай Шеньхуа», - не первый футболист, который публично высказывается в защиту коренных тюрко-мусульманских народов Синьцзяна, которые подвергаются дискриминации и давлению со стороны Пекина.

В декабре 2019 года турок Месут Озил из «Арсенала» опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о преследовании уйгуров и призвал к солидарности против несправедливости. Озил подверг критике как репрессии со стороны Китая, так и мусульманский мир, который игнорирует проблему. «Арсенал» в ответ дистанцировался от темы, заявив, что Месут высказал свое личное мнение.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д. Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек. Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.