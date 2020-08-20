КУЛЬТУРА
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Экс-нападающий «Челси» призвал мировое сообщество встать на защиту уйгуров
Демба Ба отметил, что движение Black Lives Matter сильнее, если за него выступают не только афроамериканцы. «Когда мы увидим, как остальной мир встанет на защиту мусульман?», - добавил он, комментируя проблему дискриминации уйгуров в Китае
Экс-нападающий «Челси» призвал мировое сообщество встать на защиту уйгуров
Фото: Reuters / Others
20 августа 2020 г.

Бывший игрок английского ФК «Челси» и нынешний нападающий турецкого «Башакшехира» Демба Ба высказал свое мнение о движении Black Lives Matter и о репрессиях в отношении уйгуров со стороны правительства Китая. Он призвал футбольную индустрию осудить Пекин за притеснения коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По его словам, футболисты не всегда могут открыто озвучить свою позицию в вопросах дискриминации из-за экономического давления. Но их мнение для многих очень важно, отметил спортсмен.

«Движение Black Lives Matter становится сильнее, когда за него выступают неафроамериканцы», - заявил Ба в интервью BBC Sport. «Когда мы увидим, как остальной мир встанет на защиту мусульман?», - задался он вопросом.

Ба добавил, что у спортсменов есть много возможностей обратить внимание мировой общественности на существующие проблемы. «У нас, у спортсменов, есть сила, о которой мы даже не подозреваем. Если мы собираемся вместе и говорим о проблеме, все меняется. Если мы встаем, люди встают вместе с нами», — цитирует футболиста Idel.Реалии.

Демба, который дважды (в 2015-2018 и 2018-2019 гг.) выступал за китайский «Шанхай Шеньхуа», - не первый футболист, который публично высказывается в защиту коренных тюрко-мусульманских народов Синьцзяна, которые подвергаются дискриминации и давлению со стороны Пекина.

В декабре 2019 года турок Месут Озил из «Арсенала» опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о преследовании уйгуров и призвал к солидарности против несправедливости. Озил подверг критике как репрессии со стороны Китая, так и мусульманский мир, который игнорирует проблему. «Арсенал» в ответ дистанцировался от темы, заявив, что Месут высказал свое личное мнение.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д. Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек. Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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