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Кудрин сообщил Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
По словам главы Счетной палаты РФ, в результате проверок было выявлено около 20 нарушений со стороны чиновников на общую сумму около 50 млрд рублей. Кудрин также отметил, что планы газификации страны за последние три года выполнены лишь на 15%.
Кудрин сообщил Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Фото: Reuters / Others
20 августа 2020 г.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о результатах 169 проверок, половина из которых связана с исполнением бюджета, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на отчет о встрече, опубликованный на сайте Кремля.

В результате проверок, по словам Кудрина, было выявлено около 20 нарушений со стороны служащих госструктур на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Документы перенаправлены на рассмотрение Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Речь идет о нарушении бухгалтерского учета, нецелевом использовании бюджетных средств, некорректном указании объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, а также проблемах с процедурой госзакупок. Всего, как отметил глава Счетной палаты, сформировано 131 представление по нарушениям ведомств.

В ходе встречи с главой РФ Кудрин также затронул тему российского газа. По его словам, «идет сильное отставание от намеченных планов», планы газификации за последние три года выполнены лишь на 15%. Причиной называется убыточность мероприятий по подаче газа в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф.

Глава ведомства добавил, что общий накопившийся долг за газ со стороны потребителей составляет более 300 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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