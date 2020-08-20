Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о результатах 169 проверок, половина из которых связана с исполнением бюджета, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на отчет о встрече, опубликованный на сайте Кремля.

В результате проверок, по словам Кудрина, было выявлено около 20 нарушений со стороны служащих госструктур на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Документы перенаправлены на рассмотрение Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Речь идет о нарушении бухгалтерского учета, нецелевом использовании бюджетных средств, некорректном указании объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, а также проблемах с процедурой госзакупок. Всего, как отметил глава Счетной палаты, сформировано 131 представление по нарушениям ведомств.

В ходе встречи с главой РФ Кудрин также затронул тему российского газа. По его словам, «идет сильное отставание от намеченных планов», планы газификации за последние три года выполнены лишь на 15%. Причиной называется убыточность мероприятий по подаче газа в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф.

Глава ведомства добавил, что общий накопившийся долг за газ со стороны потребителей составляет более 300 миллиардов рублей.