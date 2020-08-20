ТУРЦИЯ
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Защитник молодежной сборной Турции подписал контракт с французским «Лионом»
В прошлом сезоне 19-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах. Кроме того, на его счету две игры за молодежную сборную Турции
Защитник молодежной сборной Турции подписал контракт с французским «Лионом»
Защитник молодежной сборной Турции подписал контракт с французским «Лионом» / Others
20 августа 2020 г.

ФК «Лион» объявил о трансфере центрального защитника турецкого «Алтая» (Измир) Дженка Озкачара.

С 19-летним футболистом заключен контракт до лета 2025 года. Стоимость сделки составила 1,5 миллиона евро. Кроме того, «Лион» получит 10% от дальнейшего возможного перехода игрока, сказано в сообщении на официальной странице французского клуба в Twitter.

В минувшем сезоне Озкачар провел 16 матчей во всех турнирах. Также в активе защитника имеется два поединка в составе молодежной сборной Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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