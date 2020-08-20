Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов за год заработал 403,2 миллиона рублей, что на 71 миллион больше, чем в 2018 году, передает «РБК». Как отметили в госкорпорации, помимо получаемой в «Ростехе» зарплаты, Чемезов удостоился «премии за участие в управлении различных компаний, где он входит в состав совета директоров».

Жена топ-менеджера в 2019 году заработала 1,5 миллиарда рублей против 181 миллиона годом ранее, т. е. в три раза больше высокопоставленного мужа. Рост ее доходов, уточнили в «Ростехе», связан с продажей доли в «Лаборатории умного вождения», а также недвижимости.

Кроме того, собственную прибыль задекларировал несовершеннолетний сын главы «Ростеха», Сергей Чемезов-младший, который в прошлом году получил 18,7 миллиона рублей, а в предыдущем году - 16 миллионов. Молодой человек зарегистрировал линию модной одежды под брендом TSCH. Также он профессионально занимается аквабайком и в 2019 году смог привлечь новый спонсорский контракт, отметили в «Ростехе».

В собственности у главы «Ростеха» имеются четыре земельных участка, три дома, квартира, более десяти нежилых помещения и шесть автомобилей.

Ранее сообщалось,что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, в то время как ее отец заработал только 4,3 миллиона рублей. По словам пресс-секретаря главы региона Дениса Арапова, годовой доход дочери Любимова сложился из средств, полученных от продажи принадлежащей ей недвижимости.