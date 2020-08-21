TRT на русском попросило экспертов разных политических взглядов высказать свое мнение о том, изменятся ли российско-белорусские отношения, если оппозиция сместит нынешнего главу государства.

Журналист и политик Максим Шевченко полагает, что вышедшие на улицу люди по своим взглядам ориентированы на Европу. «Это городская буржуазия, они европейцы», — говорит он. Однако, даже если оппозиционеры и возглавили бы страну, Москва бы помешала интеграции Беларуси в Европейский союз.

«Россия не позволит. Это приведет к войне с Россией. Невозможно [пойти на интеграцию с Европой] без согласия России», — подчеркнул Шевченко. Журналист полагает, что ЕС сам тоже не стал бы втягивать Минск в свой проект.

Зависимость белорусской экономики от России высока. «Росатом» строит атомную электростанцию для белорусов за 10 млрд долларов. Поэтому разрыв отношений с Москвой не выгоден Беларуси при любой власти, считает Шевченко.

Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ, считает, что Россия сама не будет работать с той оппозицией, которую представляет Светлана Тихановская.

«Их программа требует срочно выйти из всех интеграционных объединений с Россией. Ввести визовую границу. Закрыть российские каналы и уничтожить русский язык. Речь также идет о вступлении в НАТО и ЕС. Оппозиция опровергает эти тезисы, но как-то очень слабо. С такой программой России, естественно, выгодно удержать Лукашенко. Россия с этим [координационным] советом никогда работать не будет», — сказал эксперт.

Суздальцев говорит, что данная программа «вызвала шок у протестующих», потому что большинство белорусов хорошо относятся к России, ав ходе выступлений«не было ни одно антироссийского лозунга», в отличие от Евромайдана на Украине 2013-2014 гг.

По мнению российского историка Михаила Смолина, отношения двух стран поменялись уже давно.

«Сейчас Лукашенко просто признал свою слабость и в разговорах с Владимиром Путиным подтвердил свою зависимость от помощи России. Метания Лукашенко в сторону Запада и заигрывания с местными националистами стоили ему уличных протестов, пролитой крови, забастовок и подрыва своего авторитета», - считает Смолин.

«Если он хочет дожить до глубокой старости, то должен крепко держаться за Россию, своего единственного союзника.А если он действительно считает себя русским человеком, то должен оставить свою власть, когда уйдет, в наследство Москве, собирающей Русский мир», — сказал кандидат исторических наук.

Белорусский политолог Станислав Бышок обращает внимание на то, что среди оппозиции есть разные мнения на тему отношений с Москвой.

«Россия и внешнеполитические вопросы не являются принципиальными для массовых выступлений против Лукашенко. Протесты относятся к сугубо внутриполитической повестке.Правда, есть мнение, что наиболее активная и организованная часть протестов все-таки ориентирована на Евросоюз и Польшу, собирается разорвать союзные, партнерские отношения с Россией и «уйти» на Запад», - сказал он.

Бышок напомнил, что в координационный совет входит несколько человек, известных «враждебными по отношению к России высказываниями». Однако официальные спикеры оппозиции эти тезисы отрицают и утверждают, что они поддерживают все соглашения, которые есть между Минском и Москвой. Для Кремля, по словам Бышока, Лукашенко, конечно,— «более понятный партнер» и «возможная переходная фигура» в случае трансформации Беларуси.

На разношерстность оппозиции указывает и Андрей Бузаров, соучредитель украинского аналитического центра «КиевСтратПро».

«Все зависит от того, какая оппозиция придет к власти. Оппозиция Лукашенко есть как пророссийская, так и прозападная. Если придут оппозиционеры пророссийского толка — Валерий Цепкало и Виктор Бабарико — отношения с Россией не изменятся. Если придут прозападные силы, то возможно резкое изменение ситуации, как внешнеполитической, так и внешнеэкономической. Оппозиция расколота», — утверждает украинский политолог.

Вместе с тем, Бузаров сомневается в том, что к власти в Минске могут прийти прозападные фигуры. В отличие от Украины, в Беларуси есть влиятельные пророссийские оппозиционеры. Это обстоятельство, с одной стороны, «на руку Лукашенко», потому что нет координирующего звена, с другой стороны, — «мы не знаем, как себя поведет Россия», добавил эксперт.