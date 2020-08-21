Сторонники Алексея Навального вышли на акции солидарности

После новости о госпитализации Алексея Навального в тяжелом состоянии его сторонники организовали акции солидарности под лозунгом «Навальный живи» в Москве и Санкт-Петербурге. На столичной Лубянке активистов сразу же задерживали правоохранители. Одиночные пикеты прошли и в других городах России. 20 августа российский оппозиционер попал в реанимацию в Омске с подозрением на отравление. Сейчас Навальный находится в коме. #Навальный #акциясолидарности #навальныйживи