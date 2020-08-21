ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Сторонники Алексея Навального вышли на акции солидарности
После новости о госпитализации Алексея Навального в тяжелом состоянии его сторонники организовали акции солидарности под лозунгом «Навальный живи» в Москве и Санкт-Петербурге. На столичной Лубянке активистов сразу же задерживали правоохранители. Одиночные пикеты прошли и в других городах России. 20 августа российский оппозиционер попал в реанимацию в Омске с подозрением на отравление. Сейчас Навальный находится в коме. #Навальный #акциясолидарности #навальныйживи
Сторонники Алексея Навального вышли на акции солидарности / Others
21 августа 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us