Число туристов, прибывших в турецкий курортный город Анталья, признанный «центром безопасного отдыха» с 1 января по 19 августа с. г., уже превысило 1 миллион человек. Количество иностранных гостей начало расти с момента возобновления авиасообщения Турции с другими странами.

Как заявил агентству Anadolu глава Группы туризма в Городском совете Антальи Реджеп Явуз, мировая туристическая индустрия за последнее время пережила самый сложный период. В то же время он предостерег, что ситуация может измениться в один момент, приведя в пример пустующие из-за отсутствия туристов берега Испании, Хорватии, Франции, Болгарии.

По его словам, крайне успешным шагом для привлечения отдыхающих в Анталью стала сертификация в Турции туристических объектов.

Согласно статистике по пассажиропотоку аэропорта Антальи на 19 августа, в город прибыли один миллион туристов. Явуз пояснил, что нет другого туристического направления, которое за 8 месяцев текущего года приняло бы такое количество отдыхающих.

За указанный период в Анталью приехали гости из 31 страны. Первое место по количеству туристов занимает Украина – 299 967, далее следуют Россия – 281 398, Германия – 221 151 и Великобритания – 85 850.