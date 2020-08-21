Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что гора Куштау не будет разрабатываться для добычи соды. В этой связи ей могут придать статус «особо охраняемой территории», передают «Ведомости» со ссылкой на «РИА Новости».

По его словам, множество людей выступили против разработки горы, и подобная ситуация дестабилизирует республику.

Хабиров отметил, что, если в течение двух недель не будет найдено компромиссное решение, то 4 сентября он направит документы, чтобы Куштау получил статус особо охраняемый территории.

«История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», ‒ сказал Хабиров в ходе встречи с активистами, протестующими против разработки горы.

15-16 августа у шихана Куштау прошел «экологический субботник», на который съехались несколько тысяч жителей со всех уголков республики. Между местными активистами, выступающими против разрушения горы БСК (Башкирская содовая компания), и сотрудниками самого предприятия, произошли столкновения.

10 августа представители БСК провели акцию в защиту своего предприятия под лозунгом «Достали». Собравшиеся требовали не препятствовать геологоразведке на Куштау с целью сохранения своих рабочих мест. В акции, которая привела к столкновениям с защищающими гору активистами, по разным оценкам, участвовали 2-3 тысячи человек.

Воспетый в народном фольклоре шихан Куштау представляет историческую и культурную важность для башкирского народа. На этой территории также живут более 40 видов редких животных и имеются растения, занесенные в Красные книги России и Башкортостана.

3 августа по инициативе БСК, которая получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, на Куштау началась валка леса для последующих буровых работ. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты в защиту горы.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, а также входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.