Франция, Германия и Великобритания выступили против попыток США возобновить санкции против Ирана

Франция, Германия и Великобритания заявили, что не поддерживают призыв США в ООН возобновить санкции против Ирана, который Вашингтон обвиняет в несоблюдении ядерного соглашения. В ответ госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал европейских союзников за «поддержку аятолл». #США #Иран #санкции