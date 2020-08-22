ПОЛИТИКА
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Франция, Германия и Великобритания выступили против попыток США возобновить санкции против Ирана
Франция, Германия и Великобритания заявили, что не поддерживают призыв США в ООН возобновить санкции против Ирана, который Вашингтон обвиняет в несоблюдении ядерного соглашения. В ответ госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал европейских союзников за «поддержку аятолл». #США #Иран #санкции
Франция, Германия и Великобритания выступили против попыток США возобновить санкции против Ирана / Others
22 августа 2020 г.
Истории
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