22 августа 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Франция, Германия и Великобритания выступили против попыток США возобновить санкции против Ирана
Франция, Германия и Великобритания заявили, что не поддерживают призыв США в ООН возобновить санкции против Ирана, который Вашингтон обвиняет в несоблюдении ядерного соглашения. В ответ госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал европейских союзников за «поддержку аятолл». #США #Иран #санкции
Франция, Германия и Великобритания выступили против попыток США возобновить санкции против Ирана / Others
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