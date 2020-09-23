ПОЛИТИКА
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Гора-шихан Куштау в Башкортостане получит статус особо охраняемой территории
Шиханы - уникальная достопримечательность Башкортостана. Это холмы, остатки барьерного рифа. Они состоят из известняка, который используется для производства соды. Так, на соду уже «ушел» один величественный шихан и теперь активисты протестуют, чтобы та же судьба не постигла следующий. После того, как планы разработки Куштау вызвали массовые протесты, глава региона сказал, что гора-шихан может получить статус особо охраняемой территории. #Куштау #Башкортостан #сода
Гора-шихан Куштау в Башкирии может получить статус особо охраняемой территории / Others
23 сентября 2020 г.
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