Гора-шихан Куштау в Башкортостане получит статус особо охраняемой территории

Шиханы - уникальная достопримечательность Башкортостана. Это холмы, остатки барьерного рифа. Они состоят из известняка, который используется для производства соды. Так, на соду уже «ушел» один величественный шихан и теперь активисты протестуют, чтобы та же судьба не постигла следующий. После того, как планы разработки Куштау вызвали массовые протесты, глава региона сказал, что гора-шихан может получить статус особо охраняемой территории. #Куштау #Башкортостан #сода