ТУРЦИЯ
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Турция заключила с Россией договор на поставку второй партии С-400
Поставка Москвой Анкаре первого комплекта С-400 была осуществлена в 2019 году. Цена контракта - 2,5 миллиарда долларов.  Закупка ЗРС вызвала критику и угрозы со стороны Вашингтона
Турция заключила с Россией договор на поставку второй партии С-400
Поставка Москвой Анкаре первого комплекта С-400 была осуществлена в 2019 году за 2,5 миллиарда долларов / Others
24 августа 2020 г.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку второго комплекта российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в воскресенье на форуме «Армия-2020».

«Контракт подписан», – цитирует «РИА Новости» Михеева. По его словам, в настоящее время идет обсуждение финансовых условий его исполнения.

«[Сроки реализации контракта] уже по готовности наших партнеров окончательно решить процедурные вопросы с финансированием этого проекта», - пояснил Михеев.

Поставка Москвой Анкаре первого комплекта С-400 была осуществлена в 2019 году. Цена контракта - 2,5 миллиарда долларов.

Покупка российских систем ПВО вызвала резко негативную реакцию со стороны США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot, угрожая введением санкций и отменой продажи Анкаре своих истребителей F-35, но Турция продолжила переговоры с Москвой.

С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Дальность действия системы достигает 400 километров, она также способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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